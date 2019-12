Risoluzione congiunta dell’Incontro Comunista Europeo

Lo scorso 9 dicembre si è svolto a Bruxelles l’Incontro Comunista Europeo sotto il tema: “I Partiti Comunisti e Operai d’Europa contro l’anticomunismo, la falsificazione della storia da parte dell’UE e i suoi governi, per il raggruppamento del movimento operaio come prerequisito necessario nella lotta per il rovesciamento della barbarie capitalista, per il socialismo”. Hanno partecipato 33 partiti comunisti e operai d’Europa che hanno rilasciato la seguente dichiarazione congiunta:



I Partiti Comunisti e Operai d’Europa chiamano i popoli e i lavoratori europei a condannare la risoluzione anticomunista del Parlamento europeo.

Sostenere con forza i partiti comunisti e operai!

I Partiti Comunisti e Operai d’Europa che hanno partecipato all’Incontro Comunista Europeo del 2019 condannano la recente oltraggiosa risoluzione anticomunista del Parlamento UE. Essa mira a calpestare la verità storica e pone le basi per la giustificazione del fascismo che sta rialzando la testa in Europa. La bandiera rossa sul Reichstag è testimone incancellabile di chi ha sconfitto il nazifascismo.

Il contributo decisivo dell’Unione Sovietica alla distruzione del nazifascismo e l’eterna condanna dei suoi crimini è intriso del sangue di milioni di morti, milioni di feriti, inestimabili sacrifici della lotta antifascista dei popoli d’Europa. Ciò non può essere cancellato, non può essere distorto con viltà storica, come quella della risoluzione, che tenta provocatoriamente di equiparare il comunismo al fascismo, che invece è nato e generato dal capitalismo.

I lavoratori, i popoli d’Europa sanno bene che le nuove misure anti-popolari e anti-democratiche, la repressione del movimento operaio e popolare vanno di pari passo con l’intensificazione dell’anticomunismo, come sempre.

Chiediamo loro di condannare e di combattere contro la risoluzione anticomunista del Parlamento europeo!

Voltare le spalle all’anticomunismo e bloccarlo con la loro azione contro l’isteria anticomunista e rafforzare in tutti i modi i Partiti Comunisti e Operai d’Europa!

11/12/2019